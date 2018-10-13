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ABD Katar'da, Taliban'la görüşmüş!

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Katar'da Taliban temsilcileriyle görüştüğünü yazdı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:10
ABD Katar'da, Taliban'la görüşmüş!

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Katar'da Taliban temsilcileriyle  bir araya geldiği iddia edildi. 

 Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Halilzad, cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da  Taliban temsilcileriyle bir araya geldi. Doha'daki buluşmayı takip eden bir yetkiliye dayandırılan haberde söz  konusu görüşme, ABD'nin 17 yıldır devam eden Afganistan savaşını  sonuçlandırabilmek amacıyla yürüttüğü girişimlerden biri olarak nitelendirildi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama  yapmazken, son 4 ayda ikinci kez Amerikalı yetkililerin Taliban temsilcileriyle  bir araya geldiği vurgulanan haberde, görüşmenin içeriğine dair bilgilerin net  olmadığı kaydedildi. 

Afganistan Özel Temsilciliği görevine geçen ay getirilen Zalmay  Halilzad, 4-14 Ekim tarihlerini kapsayan Afganistan, Pakistan, Birleşik Arap  Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan turuna çıkmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Halilzad'ın ziyaretlerini, "Özel Temsilci  Halilzad'ın misyonu, ABD'nin Taliban'ı müzakere masasına getirme çabalarını  koordine etmek ve yönlendirmektir." ifadesiyle özetlemişti. 

Açıklamada ayrıca, Zalmay Halilzad'ın "özel temsilci" olduktan sonraki  ilk görevi olan bu ziyaretin, ABD'nin Taliban konusundaki yaklaşımını ve Afgan  hükümetiyle çalışma isteğini yansıttığı belirtilmişti.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:10
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