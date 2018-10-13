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ABD Kaşıkçı olayına dahil oluyor... "Selman'ı arayıp görüşeceğim"

Gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceğini söyledi

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:34
ABD Kaşıkçı olayına dahil oluyor... "Selman'ı arayıp görüşeceğim"

ABD, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla hiçbir alakası olmamasına rağmen, olaya müdahil olacak. Küresel eşkıya kayıp gazeteci olayı üzerinden yine, “Dünyanın efendisi benim” edebiyatı yapmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceğini söyledi.

ABD'nin Ohio eyaletinde katıldığı bir etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, Kaşıkçı olayına ilişkin açıklama yaptı.

“Henüz görüşmedim ancak arayacağım”

Kral Selman ile görüşüp görüşmediği sorusu üzerine Trump, "Henüz görüşmedim ancak Kral Selman'ı arayıp görüşeceğim, onunla konuşacağım." dedi.

“Neler olacağını göreceğiz”

Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD'nin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Trump, "Bu, potansiyel olarak gerçekten çok kötü bir durum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

Görüştüğünü bildirmişti

Trump, konuyla ilgili önceki bir açıklamasında isim vermeden Suudi Arabistan'da en üst düzey bir isimle konuyu görüştüğünü ve endişelerini dile getirdiğini aktarmıştı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:34
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. Cemal Kaşıkçı
  6. Trump
  7. Kral Selman

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