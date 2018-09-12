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ABD karıştı: 11 Eylül anma etkinliğinde Trump'tan zafer işareti!

11 Eylül saldırılarının 17. yıl dönümü nedeniyle yapılan anma etkinliklerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, çift yumruk ve baş parmak kaldırdığı görüntüler tepki çekti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 22:09
ABD karıştı: 11 Eylül anma etkinliğinde Trump'tan zafer işareti!

ABD Başkanı Donald Trump dün First LadyMelania Trump'la birlikte 11 Eylül 2001'deki saldırıda ölenleri onurlandırmak için Pensilvanya'daki anma etkinliğine giderken alanda kendisini bekleyen destekçileri ile selamlaştı.

"SAYGISIZCA"

Ancak Trump'ın bu sırada çift yumruğunu kaldırarak yaptığı sevinç ve zafer ifade eden hareketi sosyal medyada tepki çekti.

Hareketi eleştirenler Trump'ın hareketinin 'saygısızca' davrandığını ve 'bir başkasının ölümü konusunda empati gösteremediğini' savundu.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 22:09
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