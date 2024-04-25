ABD kararını açıkladı: İran'a gizli İHA satacak kişi ve kuruluşlar yaptırım listesinde! Kamuoyuna duyurdu

ABD yönetimi, İran'ın insansız hava araçlarının (İHA) el altından satışını kolaylaştırma ve finanse etmede rol oynayan bir düzineden fazla kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığının (MODAFL), Devrim Muhafızları Ordusu'na ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına destek verdiğine işaret edildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), İran'ın insansız hava araçlarının MODAFL için el altından satışını kolaylaştırma ve finanse etmede rol oynayan bir düzineden fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandığı belirtildi.

Yaptırım eyleminin sonuçlarına da değinilen açıklamada, bu kuruluşların ABD'de veya ABD'li kişilerin mülkiyetinde veya kontrolünde bulunan tüm mülkleri ve mülkiyet haklarının bloke edildiğine ve OFAC'a bildirilmesi gerektiğine dikkati çekildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, İran'ın; Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına verdiği destek, İsrail'e saldırılar ve İHA'lar ile diğer tehlikeli askeri donanımların teröristlere dağıtılmasıyla bölgeyi ve dünyayı istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini savundu.

Nelson, ABD'nin İngiltere ve Kanada ile koordinasyon içinde, İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini finanse edenlerle mücadele etmek için mevcut tüm araçları kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

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16 KURULUŞ VE 8 KİŞİ İLE 5 GEMİ VE 1 UÇAĞA YAPTIRIM

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da MODAFL'nin İHA'ların yasa dışı ticaretini ve satışını kolaylaştırdıkları gerekçesiyle 16 kuruluş ve 8 kişi ile 5 gemi ve 1 uçağa yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, bu eylemle eş zamanlı İngiltere ve Kanada'nın da İran'ın İHA tedariki ve diğer askeri faaliyetlerle ilgili çeşitli kuruluş ve bireyleri hedef alan yaptırımlar uyguladığı kaydedildi.