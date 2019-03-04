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ABD kara kışa teslim oldu

ABD’de Colorado eyaletinden Maine eyaletine kadar olan kuzeydoğu eyaletlerinde kar fırtınasından 80 milyon insanın etkilendiği, 14 milyon kişinin halen risk altında olduğu açıklandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:41
ABD kara kışa teslim oldu

ABD’de Colorado eyaletinden Maine eyaletine kadar olan kuzeydoğu eyaletlerinde kar fırtınasından 80 milyon insanın etkilendiği, 14 milyon kişinin halen risk altında olduğu açıklandı.


ABD’nin kuzeydoğu eyaletleri kara teslim oldu. Colorado eyaletinden Maine eyaletine kadar olan 24 eyalette yaklaşık 80 milyon insanın etkilendiği bildirildi. 24 eyaletteki kar yağışı ve fırtına sebebiyle 5 binden fazla uçak seferinin iptal edildiği belirtildi.


Kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olmaya devam etmesi beklenen kar yağışı yüzünden 25 milyon kişiye elektrik verilemediği açıklandı. Marketlerin boşaltıldığı, bazı bölgelerde yiyecek ve içecek sıkıntısının yaşandığı, benzin istasyonlarında uzun kuyrukların oluştuğu belirtildi.


ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve fırtınanın şiddetini artırarak çok sayıda eyaleti etkisi altına almasının beklendiği kaydedildi. Atlantik Okyanusu’na kıyısı olan bölgelerde, ayrıca ABD’nin genelinde yağmur beklendiği ve su taşkınlarının olabileceği uyarısında bulunuldu.


New York, Philadelphia ve Boston bölgesinde şiddetli yağmur akşam saatlerine doğru kar yağışına döndü. New Jersey eyaleti başta olmak üzere çok sayıda eyalette eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:41
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