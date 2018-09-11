ABD kanalından Rusya hakkında şok iddia!

NBC News haberinde ABD'li istihbarat kurumlarının Küba ve Çin'deki ABD'li diplomatik personelin çeşitli şekillerde rahatsızlanmasına yol açan ve ses dalgalarıyla yapıldığı öne sürülen saldırılara yönelik soruşturmasında Rusya'nın 'baş şüpheli' olduğunu iddia etti.

Adı açıklanmayan 3 istihbarat yetkilisi ve diğer 2 kişinin soruşturmayla ilgili verdiği bilgilere dayandırılan habere göre, iletişim izleme yöntemleriyle elde edilen kanıtlar saldırıların baş şüphelisi olarak Rusya'yı işaret etti.

Ancak bu kanıtların ABD'nin açık olarak Rusya'yı suçlamasına yetmediği de ileri sürüldü.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ise haberle ilgili yorum yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Ağustos 2017'de ABD Dışişleri Bakanlığı Küba'daki büyükelçiliğinde bulunan 26 diplomatik personelinin 2016 yılından beri süren ve gizemli bir ses cihazının kullanılması ile gerçekleştiği sanılan saldırıdan olumsuz etkilendiğini duyurmuştu.

Bazı diplomatların kalıcı duyma kaybı ve olası beyin hasarı yaşadığı iddia edilmişti.

Temmuzda yapılan açıklamada saldırının kim tarafından ve hangi yolla yapıldığının bilinmediği ve personelin sağlık sorunlarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edilmişti.

Haziranda ise ABD medyası bu kez Çin'in Guangzhou kentindeki ABD Konsolosluğu'ndaki bazı diplomatların beyin hasarını andıran gizemli bir hastalıktan muzdarip olduğunu duyurmuş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu olayın Küba'da yaşananlara 'çok benzediğini' söylemişti.

Konuyla ilgili kendi soruşturmalarını yürüten Kübalı yetkliler olayla bağlantıları ve olay hakkında bilgileri olmadığını duyurmuştu.