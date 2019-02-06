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"ABD, Kamerun'a milyonlarca dolarlık yardımı kesecek" iddiası

ABD'nin, Kamerun hükümeti hakkındaki insan hakları ihlalleri suçlamaları nedeniyle bu ülkeye yaptığı milyonlarca dolarlık güvenlik ve askeri yardımı keseceği iddia edildi- Dışişleri Yetkilisi:- "İnsan hakları suçlamaları konusunda gerekli adımların atılması için güvenilir bir sürecin başlamaması ve bu konuda netlik olmamasının, daha fazla ABD yardımının geri çekilmesine yol açabileceği konusunda Kamerun hükümetini uyardık"

06 Şubat 2019 Çarşamba 23:42
"ABD, Kamerun'a milyonlarca dolarlık yardımı kesecek" iddiası

NEW YORK (AA) - ABD hükümetinin, Kamerun hükümeti hakkındaki insan hakkı ihlalleri suçlamaları nedeniyle bu ülkeye yaptığı milyonlarca dolarlık güvenlik ve askeri yardımı keseceği öne sürüldü.

CNN'e konuşan yetkililer, ABD'nin Kamerun'a radarlar, savunma sınıfı devriye botları, zırhlı araç, C-130 uçak ve helikopterler için eğitim programlarını kapsayan 17 milyon dolarlık güvenlik yardımını kesmeyi planladığını belirtti.

ABD'nin, Savunma Bakanlığının (Pentagon) yürüttüğü "State Partnership Program" için Kamerun'a sunmayı planladığı teklifi de geri çekmeye hazırlandığını kaydeden kaynaklar, Kamerun'un Hızlı Müdahale Taburuna ait bir uçağın da güncellenmesi için sağlanan fonun iptal edileceğini aktardı.

Dışişlerinden bir yetkili, Kamerun hükümetini, büyük çaptaki insan hakları ihlali iddialarını ciddiye almaya, bunları doğru bir şekilde soruşturmaya, sorumlularını tespit etmeye ve soruşturmanın sonuçlarını Kamerun halkıyla paylaşmaya çağırdıklarını belirterek, "İnsan hakları suçlamaları konusunda gerekli adımların atılması için güvenilir bir sürecin başlamaması ve bu konuda netlik olmamasının, daha fazla ABD yardımının geri çekilmesine yol açabileceği konusunda Kamerun hükümetini uyardık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'nin Kamerun'a personel eğitimi, barış gücü ve terörle mücadele konusundaki bazı yardımları devam edecek.

ABD'nin Yaounde Büyükelçisi Peter Henry Barlerin, geçen mayısta yaptığı bir konuşmada, Kamerun'da hükümet yanlısı güvenlik güçlerinin, hedef gözeterek öldürme, tutuklanan kişilerin hukuki desteğe, ailelerine ya da Kızılhaç'a ulaşmasını engelleme, köyleri yakma ve yağmalama" gibi insan hakları ihlallerinde bulunduklarını ileri sürmüştü.

Barlerin, Anglofon ayrılıkçıları da "jandarmaları katletme, hükümet yetkililerini kaçırma ve okulları yakmakla" itham etmişti.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda, Ekim 2016'dan bu yana en az 200 güvenlik görevlisi ve 600 sivil yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şiddet olayları nedeniyle 437 bin Kamerunlu evlerini terk etmek zorunda kaldı.


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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 23:42
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