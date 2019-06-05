ABD jetlerinden "hava saldırısı simülasyonlu" tatbikatı!

Tatbikata ayrıca gemilerde kulanılan F/A-18 Super Hornet tipi avcı uçakları, MH-60 Sea Hawk helikopterleri ve havadan erken uyarı ve kontrol uçakları katılarak, "hava saldırısı simülasyonu" icra etti.

Ortadoğu'ya gönderilen gruba bir Patriot füze bataryasının ve USS Arlington askeri nakliye gemisinin katılacağı duyuruldu.

Basra Körfezi'nde gövde gösterisi yaptılar

Öte yandan bu sabah sıcak bir gelişme yaşandı. ABD ordusu Basra Körfezi'nde gövde gösterisi yaptı. B-52 bombardıman uçakları savaş jetleriyle havalandı.

İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, İran'a bir askeri harekatın masada olduğunu söyledi. ITV televizyonuna konuşan Trump, başkanlık koltuğuna oturduğunda İran'ın en azılı düşmanlardan biri olduğunu vurguladı.

"O zamanlar dünya üzerindeki terörist ülkelerden biriydi, belki şu anda da öyle" ifadesini kullanan Trump, kritik operasyon sorusunu da yanıtladı: "Her zaman bir şans vardır. İster miyim? Hayır. Tercih etmem. Fakat her zaman bir şans var."