ABD jetleri camiyi vurdu!

ABD öncülüğündeki koalisyon jetleri, terör örgütleri DAEŞ ile PKK arasında çatışmaların yaşandığı Deyrizor'a bağlı El Suse ilçesindeki Osman Camisi'ni, namaz sırasında hedef aldı. Yerel kaynaklar, olayda bazı sivillerin yaşamını yitirdiğini, bazılarının ise yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, koalisyon jetlerinin Perşembe günü yine Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ni hedef alması sonucu 30, Çarşamba günü aynı ilçeyi bombalaması sonucu ise 13 sivil hayatını kaybetmişti.