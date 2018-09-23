ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi duyurdu! ABD'de deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, ABD'ye ait Guam adası açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.23 Eylül 2018 Pazar 11:00
Pasifik Okyanusu'ndaki ABD'ye ait Guam Adası açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
CAN YA DA MAL KAYBIYLA İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİ
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Inarajan köyünün 197 kilometre güneydoğusu olan 6,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.
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