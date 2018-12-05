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ABD, İsviçre'deki Yemen görüşmelerinden ümitli

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert:- "ABD, tüm tarafları gerçekçi ve samimi olmaya ve devam eden düşmanlıklardan vazgeçmeye çağırıyor"

05 Aralık 2018 Çarşamba 03:56
ABD, İsviçre'deki Yemen görüşmelerinden ümitli

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Yemen hükümeti ile Husilerin ülkedeki iç savaşı durdurmak için masaya oturacağı İsviçre görüşmelerine atıfta bulunarak taraflara "çatışmaları durdurma" çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 5 Aralık’ta İsviçre’de başlaması beklenen Yemen Hükümeti ile Husiler arasındaki görüşmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert, açıklamasında Yemen halkının yaşadığı zorluklara dikkati çekerek "ABD, tüm tarafları gerçekçi ve samimi olmaya ve devam eden düşmanlıklardan vazgeçmeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

- "Görüşmeler kolay geçmeyecek"

BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i tarafları bir araya getirmesinden dolayı kuvvetle desteklediklerini belirten Nauert, görüşmelerin kolay geçeceğini düşünmediklerini ancak ilk adımın atılıyor olmasından memnuniyet duyduklarını aktardı.

Nauert, Yemen halkının geleceği için çatışmadan uzlaşma ortamına geçilmesinin zamanının geldiğine işaret ederek "Barış, refah ve güvenlik sağlanabilir ve bu istişarelere katılanlar Yemen’in tarihinde yeni bir bölümün parçası olabilirler." değerlendirmesini yaptı.

- Cenevre görüşmeleri sonuçsuz kaldı

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana, Hudeyde Limanı ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Husilerin tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Üç yıldan uzun süredir yaşanan çatışmalarda binlerce Yemenli yaşamını kaybetti. ABD'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne verdiği hava harekatı desteği ve silah satımı da ülkedeki siyasetçiler arasında da ciddi rahatsızlığa yol açtı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 03:56
  1. ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert
  2. Husiler
  3. İsviçre'deki Yemen görüşmeleri
  4. Suudi Arabistan
  5. Yemen

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