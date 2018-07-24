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ABD istedi, Hindistan yaptı! İran'a darbe!

Hindistan'ın İran'dan yaptığı petrol ithalatı, 2017-2018 döneminde yaklaşık yüzde 25 düşüşle 9,8 milyon tona geriledi. ABD Hazine Bakanlığı, Hindistan'dan İran'dan petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmasını talep etmişti.

24 Temmuz 2018 Salı 02:27
ABD istedi, Hindistan yaptı! İran'a darbe!

Hindistan'ın son bir yıl içinde İran'dan petrol ithalatını dörtte bir oranında azalttığı belirtildi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, ülkede devlete bağlı petrol rafinerileri, İran'dan geçen mali yılda 13,04 milyon ton petrol satın alırken, bu miktar, 2017-2018 mali yılında yaklaşık yüzde 25 düşüşle 9,8 milyon tona geriledi.

Hindistan Petrol Bakanı Dharmendra Pradhan, parlamentoya sunduğu bildiride, Hindistan'ın bu yılın nisan-haziran döneminde Irak'tan 7,27 milyon ton, İran'dan 5,67 milyon ton, Suudi Arabistan'dan 5,22 milyon ton petrol aldığı bilgisini paylaştı.

Pradhan, "Hint rafinerileri, teknik ve ticari hususlara bağlı olarak, İran gibi çeşitli kaynaklardan ham petrol ithal ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Pradhan, ABD'nin İran'a yönelik, 4 Kasım'da devreye girecek yaptırımlarına karşılık Hindistan'ın ne gibi adımlar attığına dair yorum yapmadı.

Hindistan, Irak'tan bir önceki dönemde 24,79 milyon ton petrol ithal ederken, bu miktar 2017-2018 döneminde 29,66 milyon tona yükseldi.

Hindistan'ın mali yılı nisan ayından mart ayına kadar sürüyor.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, müttefik ülkelerin ve şirketlerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmaları talep edilmişti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 02:27
  1. Hindistan
  2. İran
  3. ABD

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