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Gündem

ABD istedi! Erdoğan talimatı verdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak" denildi.

2020-04-28 09:17:00 -
ABD istedi! Erdoğan talimatı verdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak" denildi.

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