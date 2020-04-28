ABD istedi! Erdoğan talimatı verdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak" denildi.