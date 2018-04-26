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ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde hareketli anlar

ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde kendini yakma girişiminde bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından engellendi.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:50
ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde hareketli anlar

Sarıyer'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu önüne saat 11.20 sıralarında gelen Y.İ . “Fethullah Gülen’i getirsinler. Benim kardeşim Ogün cezaevinde. Kendimi yakacağım" diye bağırdı.

Kendini yakma girişiminde bulunan kişiyi gören Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri ikna girişiminde bulundu.

Y.İ'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri bu kişiyi etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:50
  1. İstanbul
  2. Amerika
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Sarıyer
  5. Fethullah Gülen

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