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ABD, İsrail'e THAAD hava savunma sistemi konuşlandırdı

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı: - "ABD'nin, İsrail'in bölgesel güvenliğine bağlılığını göstermek için, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Bakanlığı Dinamik Kuvvet Uygulama konsepti kapsamında mart başında İsrail'e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma sistemi konuşlandırdı"- "Konuşlandırma süresince askerlerimiz İsrail'de çeşitli yerlerde görev yapacak ve İsrail'in mevcut hava ve füze savunma yapısına ilave operasyonel prosedürler konusunda alıştırma yapacaklar"

04 Mart 2019 Pazartesi 18:56
ABD, İsrail'e THAAD hava savunma sistemi konuşlandırdı

WASHINGTON (AA) - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığının (EUCOM), İsrail'e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemi konuşlandırdığı bildirildi.

EUCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD'nin, İsrail'in bölgesel güvenliğine bağlılığını göstermek için, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Bakanı'nın talimatı üzerine, Savunma Bakanlığı Dinamik Kuvvet Uygulama konsepti kapsamında mart başında İsrail'e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma sistemi konuşlandırdı." ifadelerine yer verildi.

Sistemlerin İsrail'de ne kadar kalacağı bilgisine yer verilmezken açıklamada, "Konuşlandırma süresince askerlerimiz İsrail'de çeşitli yerlerde görev alacak ve İsrail'in mevcut hava ve füze savunma yapısına ilave operasyonel prosedürler konusunda alıştırma yapacaklar." denildi.

ABD askerlerinin İsrail'in THAAD sistemine ağ bağlantısı ve diğer gereksinimlerini tespitinin yanı sıra sistemin İsrail sistemleri ile çalışabilirliği ve ortak savunma hazırlıkları konusunda da tatbikat yapacağı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'e sevk edilen THAAD sistemlerinin Teksas'taki Fort Bliss üssünden nakledildiği kaydedildi.

THAAD sistemi, ABD'nin elindeki en güçlü birleşik hava savunma sistemi olarak biliniyor.

ABD daha önce Kuzey Kore'ye karşı bu sistemleri Güney Kore'ye de konuşlandırmıştı.





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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:56
  1. ABD
  2. hava savunma sistemi
  3. İsrail
  4. THAAD

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