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ABD, İsrail ve PKK Suriye'de ortak saldırı düzenledi

Hayalet füzeler Suriye’nin Hama kentinde yeraltında bulunan füze deposunu patlattıç Bombardımanda Şii militanlardan 57’si ölürken, 85’i de yaralandı. Deyrizor’da ise terör örgütü PKK ve Esed güçleri arasındaki çatışmalara ABD uçakları da katıldı. Hava saldırısında 20’den fazla rejim askeri öldü. ABD destekli PKK militanları Fırat’ın doğusunda dört köyü ele geçirdi.

01 Mayıs 2018 Salı 07:04
ABD, İsrail ve PKK Suriye'de ortak saldırı düzenledi

Hayalet füzeler Humus ve Halep’te İran destekli Şii milislere ait mevzileri vurdu. Halep’in güneyinde yer alan Cebel-i Azzam ve Humus 47. Alay’a yönelik bombardımanda Şii militanlardan 57’si öldü, 85’i de yaralandı. İsrail medyası, Suriye’de vurulan hedefin yeraltında füze imalat tesisi ve karadan karaya fırlatılan füze deposu olduğunu duyurdu.
Saldırı F-35 uçaklarıyla düzenlendi.

Vurulan hedefteki patlamanın şiddetiyle 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şam yönetimi de 29 Nisan gece yarısı yapılan saldırıların İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönünde açıklama yaptı. Esed yanlısı Teşrin Gazetesi ise saldırının Ürdün’ün kuzeyinde bulunan ABD üslerinden balistik füzelerle yapıldığı iddiasında bulundu. Tahran, Humus ve Halep’te gerçekleşen bombardımanlarda herhangi bir İranlı ölmediğini iddia etti. ABD, Koalisyon ve İsrail kanadından saldırılara dair sessizliğini koruyor.

DEYRİZOR KARIŞTI

Deyrizor kırsalında PKK ve Esed güçleri arasında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi sonrası ABD ve Koalisyon uçakları rejime ait mevzilere hava saldırıları düzenledi. Kent merkezinde bulunan ve Şii militanlarla birlikte Esed rejiminin askeri karargaha dönüştürdüğü Meşfel Vatani hastanesi koalisyon uçakları tarafından vuruldu. Saldırıda 20’den fazla rejim askeri ve İran destekli Şii militanın öldüğü bildirildi.

PKK FIRAT’IN DOĞUSU’NDA

ABD destekli PKK militanları 27 Nisan Cuma gecesi başlayan saldırı dalgası sonrası Fırat’ın doğusundaki Mayişha, Hisan, Cunina ve Ceya köylerini ele geçirdi. PKK militanları, ABD tarafından kurulan portatif köprüleri kullanarak Fırat’ın doğusuna geçti. Rejim askerleri ve İran destekli Şii militanlarla çatışan PKK’ya yoğun hava desteği veren ABD öncülüğünde ki koalisyon uçağı cephe hattında yer alan bir çok noktayı havadan vurdu. Rakka-Tabka bölgesinde konuşlu ABD ve Fransız kara birliklerinden 30 araçlık konvoyunda Cumartesi gece yarısı bölgeye intikal ettiği bildiriliyor.

REJİM AĞIR KAYIP VERDİ

Yeni Şafak’a bilgi veren saha kaynakları Deyrizor, Halep ve Humus’ta son 3 günde gerçekleşen saldırılarda rejim cephesinde 100’den fazla İran destekli Şii ve Esed askerinin öldüğünü belirtiyorlar. Humus’ta vurulan 47. Alay ve Halep Cebel-i Azzen bölgelerinde İran Devrim Muhafızları ile Besiç Birliklerine mensup askerlerinde bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 07:04
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