0553 313 94 23

"ABD işgali, Irak'ta devlet müessesesini dağıttı"

Eski Irak Başbakanı ve Vatanniye Koalisyonu lideri İyad Allavi:"ABD işgali, Irak'ta devlet müessesesini dağıttı, Baas'ı yok sayma ve hizipçilik yaklaşımını benimsedi""Saddam rejimini Irak silahlı kuvvetleri, Baas Partisi'nden kopanlar, bazı aşiretler ve içeride bulunan değişim yanlısı grupları da teşvik ederek yıkmaya çalıştık""Milisler, devlet inşa etmez. Bunlar, devletleri yıkarlar ve toplumu ayrıştırırlar""Irak'ın kararı İran'ın esaretinde. Basra vilayeti İran ve ona bağlı silahlı grupların varlık gösterdiği güçlü bir merkez"

20 Mart 2019 Çarşamba 12:13
"ABD işgali, Irak'ta devlet müessesesini dağıttı"

BAĞDAT (AA) - Eski Irak Başbakanı ve Vatanniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, 2003'te ülkenin ABD tarafından işgal edilmesine karşı çıktıklarını belirterek, o dönem kendisinin de içinde yer aldığı Iraklı muhaliflerin Saddam Hüseyin rejimini içeriden yıkmayı planladığını söyledi.

Allavi, Suudi Arabistan'da yayın yapan "Alyaum" gazetesine verdiği röportajda, ABD'nin 2003'teki işgaline ve savaşa karşı çıktıklarına işaret ederek, "ABD işgali, Irak'ta devlet müessesesini dağıttı, Baas'ı yok sayma ve hizipçilik yaklaşımını benimsedi." dedi.

- "Saddam rejimini yıkmaya çalıştık"

Irak'ta 2003 öncesi Baas Partisi'nden ayrılarak yurt dışındaki Saddam rejimi karşıtı muhaliflerin safında yer aldığı bilinen Allavi, şunları kaydetti:

"Savaş ve işgale karşıydık. Saddam rejimini Irak silahlı kuvvetleri, Baas Partisi'nden kopanlar, bazı aşiretler ve içeride bulunan değişim yanlısı grupları da teşvik ederek yıkmaya çalıştık."

Allavi, işgal sonrası ABD'nin Irak'ta açık bir vizyon ve plan ortaya koyamadığını belirterek, yakın zamanda bir araya geldiği bazı Amerikalı yetkililere Irak konusunda açık strateji izleyenlerin İsrail, İran ve Rusya olduğunu anlattığını söyledi.

- "Milisler, devlet inşa etmez"

Irak'ın mezhep ve etnik temelli devletten vatandaşlık esasına dayalı devlete geçmesi gerektiğinin altını çizen Allavi, ülkedeki siyasi hizipçiliğe ve ayrımcılığa son verilmesinin önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Milisler, devlet inşa etmez. Bunlar, devletleri yıkarlar ve toplumu ayrıştırırlar."

- "Basra, İran'ın varlık gösterdiği güçlü bir merkez"

Ülke yönetimine "Irak'ın egemenliğinin bulunmadığı ve bağımsız bir karar alamadıkları" eleştirisini yönelten Allavi, dışarıdan yönetilen yabancı milis güçlerin ülkede faaliyet gösterdiğini dile getirerek, "Irak'ın kararı İran'ın esaretinde. Basra vilayeti İran ve ona bağlı silahlı grupların varlık gösterdiği güçlü bir merkez." dedi.

Irak'ta 2004-2005 yıllarında geçici hükümetin başkanlığını yapan Allavi, 2014'te iktidara gelen Haydar el-İbadi hükümetinde de Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Irak'ta Allavi liderliğindeki Vataniyye Koalisyonu, Mayıs 2018'deki genel seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisine 21 milletvekili göndermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:13
  1. ABD
  2. Irak
  3. İyad Allavi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den mesaj: Es Selamün Aleyküm!
    1. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den..
    2. Maaşlarını alamayan Somalili askerler..
    3. Bayraktar İHA Ukrayna'da başarıyla..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş)..
    5. Ticaret Zinciri Finansman Sistemi'nin..
    6. "Fındıkta 1 milyar dolara yakın gelir..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet bu oyunu..
    8. D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır?..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet..
    11. "Gençlerin donanımlı olması..
    12. Yürümeye üşenince yere çakıldı!
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ve..
    14. Kesmeye kıyamadıkları inek 35'ine geldi
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: İttifakın içine..
    16. Diriliş Ertuğrul'da büyük heyecan!..
    17. Nil havzası hidropolitiğinde Çin..
    18. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma..
    19. VakıfBank'tan 100 TL'ye varan Bankomat..
    20. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin