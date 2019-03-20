BAĞDAT (AA) - Eski Irak Başbakanı ve Vatanniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, 2003'te ülkenin ABD tarafından işgal edilmesine karşı çıktıklarını belirterek, o dönem kendisinin de içinde yer aldığı Iraklı muhaliflerin Saddam Hüseyin rejimini içeriden yıkmayı planladığını söyledi.

Allavi, Suudi Arabistan'da yayın yapan "Alyaum" gazetesine verdiği röportajda, ABD'nin 2003'teki işgaline ve savaşa karşı çıktıklarına işaret ederek, "ABD işgali, Irak'ta devlet müessesesini dağıttı, Baas'ı yok sayma ve hizipçilik yaklaşımını benimsedi." dedi.

- "Saddam rejimini yıkmaya çalıştık"

Irak'ta 2003 öncesi Baas Partisi'nden ayrılarak yurt dışındaki Saddam rejimi karşıtı muhaliflerin safında yer aldığı bilinen Allavi, şunları kaydetti:

"Savaş ve işgale karşıydık. Saddam rejimini Irak silahlı kuvvetleri, Baas Partisi'nden kopanlar, bazı aşiretler ve içeride bulunan değişim yanlısı grupları da teşvik ederek yıkmaya çalıştık."

Allavi, işgal sonrası ABD'nin Irak'ta açık bir vizyon ve plan ortaya koyamadığını belirterek, yakın zamanda bir araya geldiği bazı Amerikalı yetkililere Irak konusunda açık strateji izleyenlerin İsrail, İran ve Rusya olduğunu anlattığını söyledi.

- "Milisler, devlet inşa etmez"

Irak'ın mezhep ve etnik temelli devletten vatandaşlık esasına dayalı devlete geçmesi gerektiğinin altını çizen Allavi, ülkedeki siyasi hizipçiliğe ve ayrımcılığa son verilmesinin önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Milisler, devlet inşa etmez. Bunlar, devletleri yıkarlar ve toplumu ayrıştırırlar."

- "Basra, İran'ın varlık gösterdiği güçlü bir merkez"

Ülke yönetimine "Irak'ın egemenliğinin bulunmadığı ve bağımsız bir karar alamadıkları" eleştirisini yönelten Allavi, dışarıdan yönetilen yabancı milis güçlerin ülkede faaliyet gösterdiğini dile getirerek, "Irak'ın kararı İran'ın esaretinde. Basra vilayeti İran ve ona bağlı silahlı grupların varlık gösterdiği güçlü bir merkez." dedi.

Irak'ta 2004-2005 yıllarında geçici hükümetin başkanlığını yapan Allavi, 2014'te iktidara gelen Haydar el-İbadi hükümetinde de Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Irak'ta Allavi liderliğindeki Vataniyye Koalisyonu, Mayıs 2018'deki genel seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisine 21 milletvekili göndermişti.