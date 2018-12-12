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ABD İranlı yetkililerin yakınlarının oturma iznini iptal ediyor

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İranlı üst düzey yetkililerin bu ülkedeki yakınlarının oturma izinlerinin iptal edilmesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:38
ABD İranlı yetkililerin yakınlarının oturma iznini iptal ediyor

ANKARA (AA) - Washington yönetimi, İranlı üst düzey yetkililerin ABD'de yaşayan yakınlarının oturma izinlerinin iptal edilmesi üzerinde çalışıldığını duyurdu.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Dışişleri Bakanlığı'nın Farsça Twitter hesabı üzerinden paylaştığı görüntülü mesajında konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarına İranlı üst düzey yetkililerin ABD'de ikamet eden yakınlarının oturum izinlerinin iptal edilmesi çağrısının geldiğini aktaran Hook, "Bu konuda çalışmakta olduğumuzu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

İranlı yetkililerin, yaşam veya eğitim amacıyla yakınlarını bu ülkeye göndermesinin "rejimin iki yüzlülüğünü" yansıttığını öne süren Hook, "Rejim yetkilileri, 'ABD'ye ölüm' sloganları atarken ailelerini İran halkının kaynaklarını kullanarak yaşamak veya eğitim için sözde 'Büyük Şeytan'a gönderiyor." diye konuştu.

Hook, Tahran'a yaklaşımlarını değiştirmek amacıyla baskı uyguladıklarını ve bütün seçeneklerin değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

ABD merkezli NBC News'in 3 Aralık'ta yayımladığı habere göre, İran'da çeşitli nedenlerle tutuklu bulunan Amerikalıların aileleri, Washington yönetimine İran hükümetinin üst düzey yetkililerinin yakınlarının oturma izinlerini iptal etme çağrısında bulunmuştu.

Haberde, ailelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın başındaki Washington yönetimine İranlı üst düzey yetkililerin ABD'de yaşayan veya eğitim gören yakınlarının isim listesini Washington yönetimine sunduğu belirtilmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yeğeni Meryem Feridun, Meclis Başkanı Ali Laricani'nin kızı Fatma Laricani ile Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın oğlu İsa Haşimi gibi isimlerin ABD'de yaşadıkları belirtiliyor.

İran'da en az dört ABD vatandaşı casusluk suçlamalarıyla tutuklu bulunuyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:38
  1. ABD Baskani Donald Trump
  2. ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook
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