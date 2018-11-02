ABD İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koyuyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları yeniden yürürlüğe koyacağını açıkladı.02 Kasım 2018 Cuma 17:46
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasına göre, ABD İran'a uyguladığı yaptırımlar yeniden yürürlüğe konuluyor.
8 ülkenin yaptırımlardan muaf tutulacağı da açıklamada belirtilirken ayrıca 700 kişinin de İran'a yaptırım konusunda kara listeye alındığı öğrenildi.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran swift sisteminden de çıkarılabileceği belirtildi.
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