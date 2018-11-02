ABD İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koyuyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasına göre, ABD İran'a uyguladığı yaptırımlar yeniden yürürlüğe konuluyor.

8 ülkenin yaptırımlardan muaf tutulacağı da açıklamada belirtilirken ayrıca 700 kişinin de İran'a yaptırım konusunda kara listeye alındığı öğrenildi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran swift sisteminden de çıkarılabileceği belirtildi.