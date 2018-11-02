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ABD İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koyuyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları yeniden yürürlüğe koyacağını açıkladı.

02 Kasım 2018 Cuma 17:46
ABD İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koyuyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasına göre, ABD İran'a uyguladığı yaptırımlar yeniden yürürlüğe konuluyor.

8 ülkenin yaptırımlardan muaf tutulacağı da açıklamada belirtilirken ayrıca 700 kişinin de İran'a yaptırım konusunda kara listeye alındığı öğrenildi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran swift sisteminden de çıkarılabileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 17:46
  1. ABD
  2. İran

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