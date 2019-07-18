ABD İran'a ait insansız hava aracını düşürdü ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda birkaç kez uyarılmasına rağmen USS Boxer amfibik saldırı gemisine 900 metre kadar yaklaşan İran'a ait insansız hava aracını "savunma amaçlı" düşürdüklerini açıkladı

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini bildirdi. Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi. Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetti.

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