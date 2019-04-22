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ABD, İran yaptırımlarında muafiyete son verdi

ABD yönetimi, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıkladı- Buna göre Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri 2 Mayıs'ta sona ermiş olacak

22 Nisan 2019 Pazartesi 16:34
ABD, İran yaptırımlarında muafiyete son verdi

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, mayıs başında süresi dolan muafiyetleri uzatmama kararı verdi. Bu karar, İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı ve rejimin ana gelir kaynağını sınırlamayı hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortak bir şekilde küresel enerji piyasalarına tedarik konusunda güvence verdikleri de kaydedilerek "İran petrolü piyasadan çekildikten sonra da küresel talebin karşılanacağını garanti etmek üzere bu vakitli adımı atma konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almasının ardından bu kararın alındığına ve bu yolla İran üzerindeki baskının daha da artırılacağına işaret edildi.

- Pompeo'dan muafiyet açıklaması

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımları konusunda basın toplantısı düzenledi.

Pompeo, 5 Kasım 2018'de devreye giren ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketinden 180 günlüğüne muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıkladı.

Bu yeni adımla Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırmayı hedeflediklerini anlatan Pompeo, ilgili ülkelerin İran'dan petrol ithalatını bu şekilde tamamen sonlandıracaklarını kaydetti.

Bu kararla 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona ermiş olacak.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD, bu tarihte aralarında Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 16:34
  1. ABD
  2. ABD'nin İran yaptırımları
  3. iran
  4. türkiye

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