ABD-İran arasındaki kriz sıcak savaşı tetikler mi?

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın arasındaki gerilim her geçen gün artmakta. Artan gerilim ile ikilinin arasındaki söz düellosu tehdit boyutuna varıyor. Dolayısı ile akıllara İran-ABD savaşı yakın mı soruları geliyor. İran ile ABD gerçekten bir savaşa girer mi? ABD, İran'ın petrol ticaretini engelleyebilir mi? Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ne kadar mümkün? ABD'nin İran'a yönelik ambargolarına başka ülkelerden de destek gelir mi? Prof. Dr. Tayyar Arı yaşanan krize ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İran ve ABD arasındaki gerilim tırmanıyor. Trump’ın İran ile yapılan nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından iki ülke arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Rüzgarın şiddeti ise iki taraftan gelen soğuk açıklamalar ile artmakta. Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tayyar Arı, İran-ABD arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Zaman zaman İran, körfezde kontrol ettiği Hürmüz Boğazı’nı çift yönlü olarak kapatabileceğini söyleyerek ABD’ye karşı gardını almaya çalışıyor. ABD’nin hedefinde ise İran’dan yapılan ham petrol ithalatının önüne geçmek var.

İki ülke arasında artan gerilim son olarak Twitter’a yansıdı. Ruhani, Pazar günü Trump'a "yalancı zorba" diyerek ABD'yi hedef almış ve "İran'la savaş, savaşların anasıdır. Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" ifadesini kullanmıştı.

Twitter'dan İran lideri Hasan Ruhani'ye doğrudan mesaj veren Trump, "Ruhani'ye: BİR DAHA ASLA ABD'Yİ TEHDİT ETME YOKSA TARİHTE DAHA ÖNCE ÇOK AZ KİŞİNİN GÖRDÜĞÜ SONUÇLARA KATLANIRSIN. ARTIK ŞİDDET VE ÖLÜME DAİR ÇILGIN LAFLARINIZI SİNEYE ÇEKECEK BİR ÜLKE DEĞİLİZ. DİKKATLİ OL!" diye yazdı. Dışişleri Bakanı Pompeo ise, İran liderlerini mafyaya benzetti.

Washington'ın petrol ihracatını engelleme çabalarına öfkeli olan Tahran yönetimi, ABD'ye "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" sözleriyle meydan okudu.

Trump'tan birkaç saat önce ise ABD Dışişleri Bakanı Pompeo California'da yaşayan İranlılara hitap etti. Pompeo, "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer bir şey tarafından yönetildiğini gösteriyor" dedi.

TAHRAN İLE PETROL TİCARETİ BİTİRİLMEK İSTENİYOR

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün "Hedefimiz, İran'dan ham petrol ithal eden ülkelerle çalışıp 4 Kasım'a kadar İran'dan ham petrol ithalatlarını sıfıra kadar indirmektir" diyerek yol haritasını yeniden gündeme taşıdı. Pompeo'ya göre, Tahran'dan somut adımlar gelmesi halinde Washington masaya oturmaya hazır.

ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoya değinen Arı, "ABD, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilse de P5+1 ülkeleri anlaşmayı devam ettireceklerini bildirdi. Avrupa Birliği içerisinde de, ABD’nin bu çağrılarına olumlu dönülmeyeceği ifade edildi.

Dolayısı ile ABD yönetimi ambargo kararını şu an tek başına yürütmeye çalışıyor. Bir miktar başarı elde etmiş olabilir. Çünkü büyük firmalar ABD piyasasını kaybetmemek ve düşman olmamak için İran’a yönelik yatırım yapmıyor. Bu da ambargonun etkili olacağını gösteriyor" dedi.

İRAN ÜLKESİNE YATIRIMCIYI ÇEKEMİYOR

Arı, dünyanın en büyük enerji ve doğal gaz kaynaklarına sahip olmasına rağmen, İran’ın bu kaynakları dilediği gibi işletemediğini belirtti. Dolayısı ile bu ambargodan mutlaka etkilendiğini söyledi. İran ekonomisinin Türkiye’nin yarısından daha az olduğunu ifade eden Arı, uluslararası yatırımcıyı ülkeye çekemediğini ifade etti.

Gelişen ekonomik sorunların, toplumsal muhalefeti de sokaklara döktüğünü, bu ekonomik problemlerin 1979’dan beri devam eden bir olay olduğunu vurguladı. 1995’den beri de ambargolara çok katı bir şekilde muhatap olunduğunu söyledi.

SAVAŞI GÖZE ALAMAZLAR

Ülke içerisindeki karışık durumun, Trump ile beraber yeni bir boyuta taşındığını söyleyen Arı, iki devlet arasındaki tehditkAr söylemlerin sıcak çatışmaya dönüşeceğini söylemenin zor olduğunu ifade etti.

Arı, "Bu tür sorunların çözümü uzlaşmadır. Savaş dönemi geride kaldı. Büyük devletler arasındaki savaşların beraberinde getirdiği zararlar nedeni ile bu tür bir ihtimal göze alınacak bir durum değil.

ABD bu bölgede yaşamadığı ve dolayısı ile bir savaştan doğrudan etkilenmeyeceği için belki sınırlı bir denemede bulunabilir. Bu da çok küçük bir ihtimal. Fakat ihtimali bile bölgeyi bir ateş topuna çevirebilir. Bölge ülkeleri doğrudan etkileneceği gibi doğalgaz ve petrol fiyatları artarak dünya ekonomisini olumsuz etkiler. Dolayısı ile savaştan kimse kazançlı çıkamaz" dedi.

HÜRMÜZ'Ü KAPATMAK O KADAR KOLAY DEĞİL

İran tüm bu ortam içerisinde Hürmüz Boğazı’nı kapatacağını zaman zaman dile getirse de bu pek mümkün değil. Çünkü bu adım, İran’a yönelik gerçekleştirilecek bir müdahaleyi daha meşru hale getirir. Bölgeden ve bölge dışı ülkelerin ABD’ye destek vermesini kolaylaştırır. Uluslararası bir operasyona muhatap olmak istemez.

İRAN JEOPOLİTİK KONUMUNU ABARTIYOR

Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiği için Hint yarımadasına kadar uzanan bir stratejik derinliğe sahip olduğunu iddia ediyor. Prof. Dr. Arı’ya göre İran jeostratejik konumunu geçmişten beri abartmaktadır. Konumu İran’a askeri anlamda güç ve sürdürülebilir bir derinlik sağlamıyor.

İRAN'I YENMEK KOLAY DEĞİL

Prof. Dr. Tayyar Arı, "İran zaman zaman kendini fazla gösterir. Nükleer kapasiteye sahipmiş gibi gösterse de aslında sadece nükleer kapasitesini geliştirme potansiyeline sahip. Bu da zaten anlaşma ile önlenmiş oldu.

Son yıllarda dışarıdan silah alamadığı için konvansiyonel silahlar açısından da ileri bir durumda değil. Ambargolar yüzünden askeri yapısını da yenileyemedi. Fakat İran'ı Suriye ile de karıştırmamak lazım. Köklü bir geçmişi olan İran’ı yenebilmek kolay değildir" dedi.

BÖLGE İÇİNDE UZLAŞMAMIZ LAZIM

Arı, bölge dışı bir ülkenin tehditkar ifadelerinin, bölge ülkelerinin aralarındaki zaaflardan kaynaklandığını söyledi. "Bizim yapmamız gereken, bölge dışı müdahaleleri engellemek için aradaki uzlaşmayı sağlamamızdır" dedi.

ABD’nin İran petrol ticaretini durdurma amacı taşıyan adımlarına yönelik Arı, "Türkiye, Çin ve daha birçok ülke ABD’nin söylemlerinin tersine İran ile ticareti sürdüreceğini ifade etti. ABD bir yandan tüm ülkelere ticaret ambargosu koyarken diğer taraftan ABD hassasiyetlerini öne sürerek iş birliği beklentisinde bulunuyor, bu çok rasyonel bir durum değil. ABD’nin öncelikle dostlarını kaybetmemeye yönelik bir politika izlemesi gerekmektedir. Gümrük vergilerini arttırıp ticaret savaşlarını arttıran ABD’nin, bu konuda destek bulması mümkün değildir. Dolayısı ile petrol ticaretini tamamen sonlandıracağını düşünmüyorum. Bazı ülkeler belki biraz azaltabilir" dedi.

Pompeo’nun petrol gelirlerinin Hizbullah’a aktarıldığı iddialarına da değine Arı, İran’ın Hizbullah aracılığı ile Akdeniz’e kadar uzandığını belirtti. Bu bağlamda ABD’nin bu uzantıları kesmeye çalıştığını ifade etti. Hizbullah’ı tehdit unsuru haline getirerek amacını meşrulaştırdığını söyledi.

Arı, "Baktığımız zaman, Hizbullah masum bir örgüt değil. 2013’den bu yana Esed yönetiminin milis unsurları haline geldi. Dolayısı ile bu manzaralar, ABD politikalarını bir miktar meşrulaştırıyor. ABD 2010’da böyle bir adım atsaydı, Hizbullah’a yönelik algı o zamanlar daha farklıydı" dedi.

Özellikle Suriye’de yaşanan iç savaş ile birlikte, bölgede değişen unsurların ABD dış politikası tarafından kullanıldığını söyleyen Arı, bölgede uzlaşmanın sağlandığı gün bu imkanın ABD’nin elinden alınacağını ifade etti.

Türkiye Haber Merkezi