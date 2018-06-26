0553 313 94 23

ABD, İran ambargosu için tarih verdi: 4 Kasım

ABD'nin, müttefiklerinden, İran'dan yaptıkları petrol ithalatını kasım ayına kadar durdurmasını istediği bildirildi.

26 Haziran 2018 Salı 22:26
ABD, İran ambargosu için tarih verdi: 4 Kasım

ABD Hazine Bakanlığından kıdemli bir yetkilinin telekonferansla gazetecilere yaptığı açıklamada, müttefik ülkelerin ve şirketlerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmalarını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu şirketlerin bu tarihten sonra İran'dan petrol ithal etmeleri durumunda ABD'nin yaptırımlarıyla karşılaşabilecekleri uyarısında bulunuldu.

Yetkili, ayrıca, ABD'nin Türkiye, Çin ve Hindistan gibi İran petrolü ithal eden ülkelerle konu hakkında temaslar içinde bulunacağı bilgisini paylaştı.
Açıklamanın ardından küresel petrol piyasasında ham petrol fiyatlarında hızlı artış görüldü.

Uluslararası en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı TSİ 18.55'te yüzde 1,9 artışla 76,15 dolara kadar yükselirken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi petrolün varil fiyatı da aynı saatte yüzde 3,2 artışla 70,27 dolara kadar tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayı başında ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi kararını almasıyla, ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük periyotlarla yeniden uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.

Hazine Bakanlığı, ayrıca, söz konusu periyotların sırasıyla 6 Ağustos ve 4 Kasım tarihlerinde sona ereceğini bildirmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en büyük üyelerinden olan İran'ın ham petrol üretimi geçen ay günlük ortalama 3,8 milyon varili bulurken, ülkenin ham petrol ihracatının günlük ortalama 2 milyon varilin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 22:26
  1. Trump
  2. trump iran
  3. trump ruhani
  4. trump petrol

YORUM YAZ

  • AliAli1 gün önce
    Kısasa kısas olsun terörü destekleyen terör suçuyla yargılansın milletvekilide olsa
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
  1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
  2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
  3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
  4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
  5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
  6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
  7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
  8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
  9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
  10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
  11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
  12. Hamilelikte kaju yerseniz...
  13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
  14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
  15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
  16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
  17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
  18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
  19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
  20. İYİ Parti'de toplu istifa!
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması