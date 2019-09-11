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ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton bombayla vurdu

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:25
ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton bombayla vurdu

İSTANBUL (AA) - ABD'ye ait savaş uçakları, Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın konuşlandığı bölgeye toplam 36 ton bomba attı.

ABD'nin Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası koalisyon ve Irak güçlerinin Salahaddin vilayetinin Kanus Adası'nda gerçekleştirildiği ortak operasyonda terör örgütü DEAŞ hedefleri vuruldu.

Koalisyon güçlerinin F-35 ve F-15 savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği operasyonda 36 bin kilogram patlayıcı madde kullanıldığına işaret edilen açıklamada, Irak'a ait anti-terör timlerinin de DEAŞ hedeflerini karadan temizlediği belirtildi.

Açıklamada Irak ordusuna bağlı 2'nci Özel Operasyonlar Taburu'nun karadan devam eden operasyonlarına da değinilerek, DEAŞ'lı teröristlerin Suriye'den Musul'un çöl bölgeleriyle Mahmur ilçesi ve Kerkük'teki bölgelere geçiş için kullandığı güzergahların yok edilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Iraklı güçler, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu başta Musul olmak üzere ülke topraklarının üçte birinin, Aralık 2017'de tamamen geri alındığını duyurmuştu.

Buna karşın, DEAŞ mensupları Irak'ın Enbar, Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerindeki kırsal bölgelerde varlık göstermeye ve güvenlik güçleri ile sivillere karşı eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:25
  1. deaş
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