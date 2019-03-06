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ABD, Irak'ta İran'a yakın Nuceba Hareketi'ni terör listesine aldı

06 Mart 2019 Çarşamba 14:54
ABD, Irak'ta İran'a yakın Nuceba Hareketi'ni terör listesine aldı

İSTANBUL (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yakınlığıyla bilinen Irak'taki El-Nuceba Hareketi ile liderini terör örgütü listesine aldığını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, İran güdümündeki Nuceba Hareketi ile lideri Ekrem Abbas el-Kabi'nin Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesine alındığı belirtildi.

Söz konusu kararın terör saldırılarının planlanması ve gerçekleştirilmesinin önüne geçilmesi için alındığı aktarılan açıklamada, 2013 yılında kurulan Nuceba Hareketi'nin İran tarafından desteklenen Iraklı gruplar arasında bulunup Bağdat hükümetinin kontrolünde olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Nuceba Hareketi'nin İran ile bağlantısına ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

"Hareket, açık bir şekilde İran ve İran'daki dini lider Ayetullah Hamaney'e biat ettiğini duyurdu. Hareket lideri Kabi, İran'ın kendilerine askeri ve lojistik anlamda destek verdiğini, İran Kudüs Güçleri Ordusu Komutanı Kasım Süleymani ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile yakın ilişkileri bulunduğunu belirtti."

- "Karar psikolojik savaştır"

Irak'taki Nuceba Hareketi ise ABD'nin bu kararına tepki gösterdi.

Nuceba Hareketi Sözcüsü Haşim Musavi, yaptığı yazılı açıklamada, Washington yönetiminin kendilerine yönelik terör suçlamasında bulunmaya hakkı olmadığını belirterek, "ABD'nin aldığı karar psikolojik savaşın ötesini geçemiyor." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:54
  1. ABD
  2. Irak
  3. iran
  4. Nuceba Hareketi
  5. terör listesi

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