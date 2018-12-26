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"ABD Irak'ta iki yeni askeri üs inşa edecek"

Enbar Vilayeti İl Meclis Üyesi Ferhan Duleymeni, ABD'nin Irak'ın batısında Suriye sınırına yakın stratejik bölgede iki yeni askeri üs inşa edeceğini söyledi

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:46
"ABD Irak'ta iki yeni askeri üs inşa edecek"

ENBAR (AA) - ABD'nin Irak'ın batısında Suriye sınırı yakınlarında iki yeni askeri üs inşa edeceği belirtildi.

Enbar Vilayeti İl Meclis Üyesi Ferhan Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin vilayetin Suriye sınırına yakın çöl arazide iki yeni askeri üs inşa etme kararı aldığını söyledi.

Duleymi, üslerin birinin Kaim ilçesine bağlı Er-Rumana kasabasının kuzeyinde, diğerinin de Rutba ilçesinin doğusunda kurulacağı bilgisini verdi.

Her iki üssün de Suriye sınırından yaklaşık 100 kilometre mesafedeki stratejik noktalarda inşa edileceğini kaydeden Duleymi, ABD askerlerinin Iraklı güçlerine sınır güvenliğinin sağlanması konusunda destek vereceğini söyledi.

ABD'nin konuşlanmayı planladığı bölgeler, Irak-Ürdün-Suriye üçgeninde, gümrük kapılarının ana güzergâhı üzerinde bulunuyor.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı 2014'ten bu yana örgütle mücadele etmek ve bölgedeki güvenlik güçlerine destek sağlamak için yaklaşık 5 bin ABD askeri görev yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Suriye'den askerlerini çekme kararını açıklamasının ardından Irak'ta yeni Amerikan üsleri kurulacağına dair bilgiler gelmesi dikkat çekici.

Irak merkezi hükümeti ya da ABD yönetimi ise söz konusu askeri üslerin inşasına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:46
  1. ABD
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