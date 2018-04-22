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ABD: Irak'ın saldırısında haberdardık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Irak Hava Kuvvetleri'nin geçtiğimiz Cuma günü Suriye topraklarına düzenlediği hava saldırısından haberdar olduklarını açıkladı.

22 Nisan 2018 Pazar 00:21
ABD: Irak'ın saldırısında haberdardık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Irak Hava Kuvvetlerinin geçtiğimiz Cuma günü Suriye topraklarına düzenlediği hava saldırısından haberdar olduğunu belirterek, "Terör örgüte DAEŞ ile ortak mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan‘ın geçtiğimiz günlerde Bağdat’a yapmış olduğu ziyarete değinen Nauert, ABD’nin Irak ve IKBY ile birlikte terör örgüte DAEŞ’e karşı yürüttükleri mücadeleyi devam ettirmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 00:21
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