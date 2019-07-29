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ABD, İngiltere ve Norveç'ten Sudan açıklaması

ABD, İngiltere ve Norveç, Sudan ile ilgili ortak açıklama yaptı:- "(Sudan'da) Geçiş sürecinin tamamlanması için konulan sürenin sona ermesine sadece 4 ay kaldı. Zaman daralıyor. Barış anlaşmasının uygulanmasında ilerleme kaydedilse de bunun yeteri kadar hızlı olmaması, geçici hükümetin başarılı şekilde kurulması ve barış süreci için umutları tehdit edebilir"- "Üç ülke olarak tarafları, paralel anayasa mutabakatını hızlı şekilde tamamlamaları ve Aralık 2018'den bu yana Sudan halkının cesur ve barışçıl şekilde talep ettiği sivil liderlik geçiş hükümetini kurmaya teşvik ediyoruz"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:55
ABD, İngiltere ve Norveç'ten Sudan açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD, İngiltere ve Norveç, Sudan'da askeri ve sivil taraflar arasında "anayasa bildirisi" konusundaki anlaşmadan memnun olduklarını açıklayarak geçiş süreci için verilen sürenin sonuna yaklaşıldığı uyarısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki gelişmelere ilişkin ABD, İngiltere ve Norveç tarafından imzalanan ortak açıklamayı yayımladı.

Ülke içindeki şiddetin azalmasının memnun edici bir gelişme olduğu belirtilen açıklamada, Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakı arasında ön anlaşma niteliğindeki siyasi belgenin imzalanması "olumlu bir adım" olarak nitelendirildi.

Öte yandan, taraflara ülkede süren sorunların bir an önce sona erdirilmesi için sarf edilen çabaları artırmaları çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçiş sürecinin tamamlanması için konulan sürenin sona ermesine sadece 4 ay kaldı. Zaman daralıyor. Barış anlaşmasının uygulanmasında ilerleme kaydedilse de bunun yeteri kadar hızlı olmaması, geçici hükümetin başarılı şekilde kurulmasını ve barış süreci için umutları tehdit edebilir. Üç ülke olarak, tarafları paralel anayasa mutabakatını hızlı şekilde tamamlamaları ve Aralık 2018'den bu yana Sudan halkının cesur ve barışçıl şekilde talep ettiği sivil liderlik geçiş hükümetini kurmaya teşvik ediyoruz. Sudan halkının istediği duyarlı bir yönetim, barış, adalet taleplerini karşılayan sivil bir yönetim ile çalışmak için sabırsızlanıyoruz."

- Anlaşmanın içeriği

Sudan'da taraflar geçen haftalarda başlayan görüşmelerin ardından, Sudan'da 39 aylık geçiş sürecini başlatacak ön anlaşma niteliğindeki siyasi belgeyi imzalamıştı.

Afrika Birliği himayesinde 3 Temmuz'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar ülkenin dönüşümlü olarak yönetilmesi kararı aldı.

Buna göre, devlet başkanlığı konseyi, 5 sivil, 5 asker ve ismi üzerinde uzlaşılan sivil bir üyeden oluşacak. Konsey 3 yıl 3 ay süreyle ülkeyi yönetecek.

Taraflar, devrim sürecinde insanların ölümüne neden olan olayların araştırılması için komisyon kurulması konusunda da anlaşmaya vardı.

ÖDBG'nin mayıs ayında askeri konseye sunduğu, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşleri içeren kapsamlı anayasal belgeye göre başkanlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:55
  1. ABD
  2. Sudan

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