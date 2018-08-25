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ABD, İngiltere ve Fransa'dan, Suriye'ye yeni saldırı hazırlığı

Rusya Savunma Bakanlığı; ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'ye yeni bir saldırı hazırlığı yaptığını duyurdu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:04
ABD, İngiltere ve Fransa'dan, Suriye'ye yeni saldırı hazırlığı

ABD, İngiltere (Birleşik Krallık) ve Fransa’nın, Suriye’ye yeni bir saldırı hazırlığı yaptığı belirtildi.

Sputnik’in son dakika koduyla geçtiği habere göre 3 ülke, Suriye’ye yeni bir saldırı planı yapıyor.

YENİDEN SALDIRI PLANI

Ajansın haberine göre ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye’ye “yeniden” saldırı planı yapıyor.

AÇIKLAMAYI BAKANLIK YAPTI

Rusya Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Fransa'yı, “Esed’in kimyasal silah kullandığı” bahanesiyle Suriye'ye karşı yeni saldırı yapmaya hazırlanmakla suçladı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, olası bir operasyonun gündemde olduğu “İdlib'deki militanların” da sivillere kimyasal silahla saldırıp hükümeti suçlama hazırlığında olduğunu iddia etti.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:04
  1. ABD
  2. İngiltere
  3. Birleşik Krallık
  4. Fransa
  5. Suriye
  6. saldırı

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