Yeni kriz kapıda! ABD Türkiye dahil 8 ülke ile ticareti durduracak

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi geçtiğimiz yıl devreye girmişti.

Bu paket İran'ı oldukça zor durumda bıraktı. İran petrol ve doğalgaza sahip olması sayesinde ayakta durabildi. Borsadan petrol satışı gerçekleştiren İran, ABD yaptırımlarına ürettiği füzelerle cevap verdi.

Türkiye açısından olumsuz gelişme

Ancak ABD yeni yaptırımlara hazırlanıyor. Bu yaptırımlar Türkiye'nin çıkarlarını da olmusuz etkileyecek cinsten.

İngiliz gazete yazdı

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, ABD'nin Türkiye dahil 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son vermeyi planladığını yazdı. Gazete Türkiye'nin, İran'la petrol anlaşmalarını iptal etmesi yolunda baskı altında kalacak ülkeler arasında olduğuna dikkat çekti.

Financial Times'a konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili de, Mike Pompeo'nun bugün konuyla ilgili bir açıklama yapacağını doğruladı.