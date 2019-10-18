Türkiye'nin diplomatik zaferine İyi Parti'den skandal yorum: Amerika istediğini aldı ABD ile varılan 13 maddelik 'güvenli bölge' anlaşmasına İyi Parti'den tepki geldi. Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Amerika istediğini aldı, biz ne alıp almadığımızı önümüzdeki günlerde göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD heyeti ile yapılan görüşmenin ardından ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Amerika istediğini aldı, biz ne alıp almadığımızı önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ABD heyeti ile yapılan görüşmenin ardından yapılan açıklamalara ilişkin şöyle dedi: "Amerika istediğini aldı, biz ne alıp almadığımızı önümüzdeki günlerde göreceğiz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.