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Türkiye'nin diplomatik zaferine İyi Parti'den skandal yorum: Amerika istediğini aldı

ABD ile varılan 13 maddelik 'güvenli bölge' anlaşmasına İyi Parti'den tepki geldi. Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Amerika istediğini aldı, biz ne alıp almadığımızı önümüzdeki günlerde göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

18 Ekim 2019 Cuma 09:21
Türkiye'nin diplomatik zaferine İyi Parti'den skandal yorum: Amerika istediğini aldı

ABD heyeti ile yapılan görüşmenin ardından ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Amerika istediğini aldı, biz ne alıp almadığımızı önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ABD heyeti ile yapılan görüşmenin ardından yapılan açıklamalara ilişkin şöyle dedi:

"Amerika istediğini aldı, biz ne alıp almadığımızı önümüzdeki günlerde göreceğiz."

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 09:21
  1. Lütfü Türkkan
  2. İyi Parti
  3. ABD
  4. güvenli bölge

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  • nene hatunnene hatun7 dk önce
    BOYUN DEVRİLSİN HAİN KANI BOZUK....

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