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"ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın özü itibarıyla değeri yoktur"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın özü itibarıyla değeri yoktur. Bu, Kongrede onaylanmış bir anlaşma bile olsa değersizdir"

02 Şubat 2019 Cumartesi 01:06
"ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın özü itibarıyla değeri yoktur"

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kongre tarafından onaylanmış bile olsa ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın özü itibarıyla bir değeri olmadığını savundu.

Resmi sosyal medya hesabında, ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilmesini değerlendiren Zarif, Washington yönetimine eleştirilerde bulundu.

Trump yönetiminin, "bir taahhüdünden daha geri çekildiğini" ve bu sefer de Rusya ile yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan ayrıldığını hatırlatan Zarif, "Problem sadece nükleer anlaşma ve İran değil. Öyle görülüyor ki bu grubun, altında ABD imzası olan her şeye karşı alerjisi var. Netice olarak ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın özü itibarıyla bir değeri yoktur. Bu, Kongrede onaylanmış bir antlaşma bile olsa değersizdir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı.

Rusya'ya anlaşmaya yönelik ihlallerine son vermesi konusunda 1 Şubat'a kadar verdiği sürenin dolması nedeniyle yarından itibaren anlaşmanın 15. maddesinde öngörülen çekilme sürecini başlatacağını belirten Pompeo, ABD'nin 6 ay içinde anlaşmadan doğan yükümlülüklerini sonlandırmış olacağını söylemişti.

İki ülke son dönemde, Avrupa güvenliği açısından hayati derecede önemli olduğu ifade edilen ve 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan anlaşmaya uyulmadığı konusunda birbirine karşılıklı suçlamalar yöneltiyordu.

Pompeo, Aralık 2018'de, Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Rusya'ya INF Anlaşması'na uyması için 60 günlük süre verdiklerini açıklamıştı. ABD yönetiminin Moskova'ya verdiği süre bugün itibarıyla doldu.

Anlaşmanın iptali halinde silahlanma yarışının hızlanacağı ve bu yarışın Avrupa güvenliğini tehdit edeceği belirtiliyor.

ABD, teknik olarak 6 aylık sürenin sonunda, anlaşmadan tamamen ayrılmış olacak.

NATO'nun 29 üyesi de ABD'nin, INF Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekilme kararına destek verdi ve Rusya'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

- INF Anlaşması

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği Lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987'de imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.

Anlaşma sayesinde nükleer başlıklı füzeler, 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarında konuşlandırılamıyor.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 01:06
  1. INF Anlaşması
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