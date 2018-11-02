Başkan Erdoğan Trump’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü, ikili meseleleri ele aldı.

Görüşmede, ikili konular ve Suriye’deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib’le ilgili düzenlemelere değinildi. ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurgulayan iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.

Çankaya'da güvenlik zirvesi

Başkan Erdoğan, görüşme vesilesiyle ayrıca ABD’nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletti, yaralılara acil şifa diledi. Bu arada Erdoğan, dün Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti. Çankaya Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.