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ABD ile Taliban arasındaki görüşmeler

ABD'nin Afganistan Özel Temsilciliğine Zalmay Halilzad: - "Önemli hususlarda ciddi ilerleme kaydettik. Konuya ivme kazandırıyoruz ve müzakerelere yakın zamanda yeniden başlayacağız"- Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid:- "Kapsamlı müzakere gerektiren kritik meselelere uygun ve etkin çözümler bulmak ve görüşmelerin detaylarını liderlerle paylaşıp onların önerilerini almak için ileride benzer görüşmelerin yapılması konusunda anlaştık"

26 Ocak 2019 Cumartesi 22:05
ABD ile Taliban arasındaki görüşmeler

ANKARA (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban'ın temsilcileri ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve kısa sürede müzakerelere başlanılacağını bildirdi.

Halilzad, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'ın başkenti Doha'da 6 gün geçirdiğini ve buradan müzakereler için Afganistan'a geçeceğini kaydetti.

Doha'da Taliban temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerin öncekilerden daha verimli geçtiğini kaydeden Halilzad, "Önemli hususlarda ciddi ilerleme kaydettik. Konuya ivme kazandırıyoruz ve müzakerelere yakın zamanda yeniden başlayacağız. Üzerine çalışmamız gereken birkaç konu kaldı." ifadesini kullandı.

"Her konuda uzlaşmadıkça anlaşma sağlanamaz." ifadesine yer veren Halilzad, bu kapsamda Afganistan'daki farklı kesimleri içeren diyalog süreci ve kapsamlı bir ateşkesin de önemli olduğunun altını çizdi.

Halilzad, Katar hükümetine ve özellikle bu ülkenin Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye yapıcı iş birliği ve müzakerelerde kolaylaştırıcı rolü nedeniyle teşekkür etti.

- Taliban'dan açıklama

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise görüşmelerde Afganistan'daki yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi ve diğer bazı önemli meseleler konusunda ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Mücahid, "Kapsamlı müzakere gerektiren kritik meselelere uygun ve etkin çözümler bulmak ve görüşmelerin detaylarını liderlerle paylaşıp onların önerilerini almak için ileride benzer görüşmelerin yapılması konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 22:05
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  2. Doha
  3. Taliban
  4. Zalmay Halilzad

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