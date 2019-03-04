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ABD ile Suudi Arabistan arasında kriz çıkaracak 'işkence' iddiası!

Suudi Arabistan'da, ABD vatandaşı bir doktora gözaltında tutulduğu sırada, işkence yapıldığı iddia edildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 00:44
ABD ile Suudi Arabistan arasında kriz çıkaracak 'işkence' iddiası!

New York Times gazetesi, hem ABD hem Suudi Arabistan vatandaşı olan Dr. Walid  Fitaihi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir otelde gözaltında tutulduğu  sırada işkenceye maruz kaldığını iddia etti

'Riyad'da bir otelde...'

New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre, hem ABD hem Suudi  Arabistan vatandaşı olan Walid Fitaihi isimli doktor, Suudi Arabistan'ın başkenti  Riyad'da bir otelde gözaltında tutulduğu sırada işkenceye maruz kaldı.

Fitaihi'nin tedavisinden haberdar olan bir arkadaşına dayandırılan  haberde, Harvard Üniversitesinde eğitim alan Fitaihi'nin gözaltında tutulduğu  odadan sürüklenerek başka bir odaya götürüldüğü ve götürüldüğü odada Fataihi'ye  işkence yapıldığı ileri sürüldü.

Fitaihi'nin gözlerinin bağlandığı, kıyafetlerinin çıkarıldığı ve  bağlandığı sandalyede elektrik şokuna tabi tutulduğu öne sürülen haberde,  Fitaihi'nin işkence sırasında sırtının da kırbaçlandığı kaydedildi.

2017 yılından beri gözaltında tutuluyor

54 yaşındaki doktor Fitaihi, Suudi Arabistan'daki ''yolsuzluk  operasyonları" kapsamında kasım 2017'den beri gözaltında tutuluyor.

İsmi açıklanmayan bir doktor ve bir Amerikalı yetkiliye göre ise  yolsuzluk operasyonları başladığı günden beri gözaltına alınan ve işkenceye maruz  kalan en az 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir askeri yetkili ise gördüğü işkence  nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberde, kadın insan hakları aktivistlerine de elektrik şoku verilerek  işkence yapıldığı ifade edildi.

Yetkililer yalanladı

Suudi yetkililer ise işkence iddialarını yalanlayarak, Suudi  Arabistan'ın Birleşmiş Milletler'in işkenceye karşı sözleşmesine taraf olduğunu  ve işkenceyi yasakladığını bildirmişti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 00:44
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