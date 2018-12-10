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ABD ile Suudi Arabistan "petrol piyasasındaki gelişmeleri" görüştü

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:02
ABD ile Suudi Arabistan "petrol piyasasındaki gelişmeleri" görüştü

RİYAD (AA) - ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el-Falih ile Suudi Arabistan'ın Zahran kentinde küresel petrol piyasasındaki son gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Falih Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, ABD Enerji Bakanı Perry ile Zahran kentinde bir araya gelerek, petrol piyasasındaki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Ülkesinin piyasalarda istikrarın sürmesi konusunda kararlı olduğuna işaret eden Falih, görüşmede, Suudi Arabistan'ın karbon emisyonlarını azaltmak için teknolojilerini geliştirme ve enerji verimliliği konusundaki çabaları ile iki ülke arasındaki teknik alanlarda iş birliği fırsatlarını da görüştüklerini aktardı.

Falih geçen hafta, OPEC'in üretimi azaltmak için kimseden izin almaya ihtiyacı olmadığını, ABD'nin söz konusu örgüte dikte etme hakkı bulunmadığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "petrol üretiminin gelecek yıl düşürülmemesi" çağrısına rağmen Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 5. OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısında toplamda günlük 1 milyon 200 bin varil kesinti yapılması kararı alınmıştı.

Bu arada, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, 500 bin varille OPEC üyesi ülkeler arasında en fazla kesinti yapacak ülke olacağını duyurmuştu.

Anlaşmada, kesintinin ülkelerin 2018 günlük üretim verilerine göre yapılacağı ve 2019’un Ocak ayından itibaren 6 ay süreyle uygulanacağı bildirilmişti. İran, Libya ve Venezuela anlaşmadan muaf tutulacak.



Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 21:02
  1. ABD
  2. petrol
  3. Suudi Arabistan

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