ABD ile savaşın eşiğine gelen İran'dan sürpriz açıklama Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Shamkhani, ülkesinin, nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin azaltılmasında ikinci evreye 7 Temmuz tarihinde başlayacağını duyurdu.

İran devlet televizyonu Press TV'nin geçtiği habere göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Shamkhani, ülkesinin, nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin azaltılmasında ikinci evreye 7 Temmuz tarihinde başlayacağını duyurdu. Ayrıntılar geliyor...

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