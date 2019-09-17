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ABD ile satranç oyunu

Gazetemiz okurlarından Ali Lale, "ABD ile satranç oyunu" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

17 Eylül 2019 Salı 12:52
ABD ile satranç oyunu

Ali Lale/Şanlıurfa

Yakın tarihe baktığımızda ABD’nin Türkiye üzerinde kirli emelleri olduğunu artık sıradan vatandaşlar bile bilmektedir. Diyarbakır’daki dağa çıkarılan evlatların acısıyla yürekleri yaralı annelerin feryatları arasında bile “ABD’nin kirli emelleri yüzünde çocuklarımız ölmesin” feryatları herkes duymaktadır. Yüreği olan bu feryatlara sesiz kalamaz.

Yakın tarihteki gizli arşivler açığa çıkarırsak bence ABD’nin Türkiye üzerindeki emelleri belgelerle açıklanacaktır. Ama buna ortak olan o zamanki yönetimler ve ipleri birçoğunun boynuna sarılacağından dolayı bunlar gizli kalmaktadır. Ne zamana kadar onu da bilemiyoruz. Dün ve bugün ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen tüm terör örgütlerin arkasında ABD bulunmaktadır. Bugün Türkiye’nin enerjisini içerde harcama için çok yönlü çalışmalar yapmaktadır. Bir taraftan Türkiye siyaset mekanizmasını kendi menfaatine göre yönlendirirken, diğer taraftan Türkiye’yi uluslararası arenada yalnız bırakmaya çalışmaktadır. Ortadoğu da İslam Ülkeleri dediğimiz ülkelerden bir bütün kalan Türkiye‘dir. Diğer Müslüman Ülkelerine yaptıkları gibi Türkiye’yi de onların durumuna düşmesini gerçekleştirmek için elindeki tüm argümanları kullanmaktan çekinmemektedir. Bir taraftan ABD’nin emirlerine göre hareket etmeyen bir hükümeti düşürmek için iç ve dış siyaset argümanlarını kullanırken diğer taraftan Türkiye’yi korkutmak ve yeni tavizler kopartmak amacıyla dışardaki Türkiye karşı olan örgütlere hesapsız finansman ve silah desteği sağlamaktadır.

Bunları tüm vatandaşlarımız görmüyor mu? Bence herkes bunu görmektedir. Âmâ herkes bir hülyaya kapılmış şeytanın bu desiselerinden haberi yoktur.

Toplum olarak biz doğrularımıza yapışmadıkça kendi kültür ve inancımızın gereğini yaşantımıza katmadıkça, kamu işlerimizi hak ve adalet kulvarından yürütmedikçe, toplum olarak doğruluk üzerinde birbirimizle kenetlenmedikçe, sürekli dış güçler ve taşeronları boşluklardan faydalanarak içimize fitne ve fesadı yerleştirmeye çalışacaklardır.

Kürt sorunu ABD’nin taşeronlarına kalmamıştır. Onlar Kürt Halkının menfaatinden ziyade ABD’nin menfaatini gözetmektedirler. Kürt halkının inancına kültürüne dinine saygısı olmayan bir örgütün Kürt halkına da saygısı olmaz, bu örgütün ve Fetö örgütünün kuruluş amacı ABD’nin Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirmektir. Birine etnik ırk ayrımı öne sürerek, Türkiye içinde etnik savaşı kışkırtarak Ülkenin enerjisin içerde harcamak, diğer örgütle de Müslümanları İslam dininde uzaklaştıracak yeni bir din anlayışını getirmeyle yetinmeyerek, Ülkeyi işgal etmeye çalıştılar.

Aslında ABD’nin Suriye politikasının önceliklerinden biri ve yakın tarihte de benzeri olan İran –Irak savaşı gibi Türkiye- Suriye savaşını çıkarma amaçlı bir operasyondu.

Türkiye farkına vardığında iş işten geçmişti. Ancak Türkiye’nin burada ürettiği politikalar, uluslararası arenada siyasi haklılığını ve ağırlığını hissettirmiştir.

Şu anda ABD ile ortak olarak güvenli bölge oluşturması ABD’nin gönülsüz yaptığı bir ortaklıktır. Ancak Türkiye burada da alternatifini ileriye sürerek, oyalamaya çalışıldığı anda santraç oyununu bitirerek kendi oyununu kuracağını açıkça ilan etti. Bu alternatif çıkışı bir nevi ABD’nin Suriye’deki hareket kabiliyetini ve oyunlarını kısmış durumdadır. Ancak yine de Türkiye üzerindeki kirli emelleri silinmiş değildir. Hafızasına yerleştirilmiştir. Türkiye’nin yumuşak karnı olan ırkçılığı ve içerdeki siyaseti hükümete karşı kışkırtacaktır. Türkiye’deki Tüm siyasi partilerin bu tehlikenin farkında olmalıdır. En ufak örgüt bencillikleri tutarsa Türkiye büyük belalarla karşı karşıya kalabilir. Bu bir milli meseledir.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 12:52
  1. Şanlıurfa
  2. Diyarbakır
  3. Ali Lale
  4. ABD
  5. Ortadoğu
  6. İslam Ülkeleri
  7. Müslüman Ülkeler
  8. Kürt sorunu
  9. Kürt Halkı
  10. Fetö
  11. ABD’nin Suriye politikası
  12. İran –Irak savaşı
  13. Türkiye- Suriye savaşı
  14. milli mesele

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