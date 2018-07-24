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ABD ile Rusya arasında Suriye gerilimi: Birbirlerini suçladılar!

Suriye’nin güneybatısında Rusya’yı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlayan ABD'ye, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada gerçekte durumun tam tersi olduğu vurgulandı.

24 Temmuz 2018 Salı 14:18
ABD ile Rusya arasında Suriye gerilimi: Birbirlerini suçladılar!

Suriye’nin güneybatısındaki gerilimi azaltma bölgesinde Rusya’yı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlayan ABD'ye Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gerçekte durumun tam tersi olduğunu vurgulamak isteriz..." cevabı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’nin güneybatısındaki gerilimi azaltma bölgesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini bildirdi.

'GERÇEK DURUMUN TAM TERSİ'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında yapılan telefon görüşmesi sonrasında ABD tarafının Rusya’yı suçladığı hatırlatıldı.

ABD’nin, Suriye’nin güneybatısında gerilimi azaltma bölgesinde Rusya’yı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gerçekte durumun tam tersi olduğunu vurgulamak isteriz. Aylardır güneybatı gerilimi azaltma bölgesinde ılımlı muhaliflerin DEAŞ ve El-Nusra terör örgütlerinden ayrılması için Washington tarafından hiç bir şey yapılmadı.”

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:18
  1. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  2. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  3. DEAŞ
  4. El-Nusra

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