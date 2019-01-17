0553 313 94 23

Tarih belli oldu! ABD ve Rusya arasındaki kriz büyüyor

ABD'nin Rusya'yı INF'ye uymamakla suçlamasının ardından İsviçre'de gerçekleşen görüşmelerden sonuç çıkmadı. ABD'li Güvenlik Müsteşarı Thompson yaptığı açıklamada "ABD’nin anlaşmadan çekilmesine yönelik 6 aylık süreci 2 Şubat’ta başlatacağını" belirtti.

17 Ocak 2019 Perşembe 07:52
Tarih belli oldu! ABD ve Rusya arasındaki kriz büyüyor

ABD ile Rusya arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması’na (INF) ilişkin görüşmeden mutabakat çıkmadı. ABD Silah Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Andrea Thompson, NATO karargahında gazetecilere verdiği demeçte, “ABD’nin anlaşmadan çekilmesine yönelik 6 aylık süreci 2 Şubat’ta başlatacağını” söyledi.

Rusya'yı suçladı

Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiği savunulan füze sistemlerinin denetlenmesine izin vermediğini belirten Thompson, “Dünkü (önceki gün) müzakereler ve buna uyumlu bugünkü retorikten ötürü Rusya’nın (anlaşmaya) riayet edeceğine dair bir emare görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kısa süre içinde Avrupa'yı vurabilir

Washington yönetimi ve NATO müttefikleri, Rusya’nın ürettiği 9M729 nükleer kapasiteli seyir füzeleriyle kısa süre içinde Avrupa’yı vurabileceğini ve bu nedenle Moskova’dan füzeleri imha ederek, 1987 tarihli anlaşmaya riayet etme çağrısında bulunuyor. Rusya yönetimi ise, iddiaları reddererek, ABD Başkanı Donald Trump’ı INF’den çıkmak için bahane üretmekle suçluyor.

Reagan ve Gorbaçov imzalamıştı

Karadan fırlatılan 500-5500 kilometre menzilli füzeleri yasaklayan anlaşma, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 07:52
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması
  4. INF

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik dağıtım çalışanları ormanda kayboldu
    1. Elektrik dağıtım çalışanları ormanda..
    2. Beyaz Saray sızdırdı! Trump geri adım..
    3. Camide yaşandı! İmam namaz vakti fark..
    4. ''Taliban eğer savaşmak isterse..
    5. Japonya'da Shindake yanardağı patladı
    6. Sporcu gıdalarına "kreatin" sınırı
    7. Günün âyet ve hadisi
    8. Kara yollarında durum
    9. Doğruysa skandal! Hem tacize uğradı..
    10. Sarı yeleklilerin gösterileri..
    11. Ehliyetini değiştirmeye gitti, büyük..
    12. CENTCOM'dan Münbiç açıklaması
    13. Hollanda'da cami önünde provokatif..
    14. Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar..
    15. ABD ile Rusya arasında büyük krizin..
    16. Cezaevinde de telefonla..
    17. İran uzaya çıkmakta kararlı! İkinci..
    18. İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 18..
    19. Tehlikeli provokasyon! Cami önünde...
    20. "Ses kaydı var mı? diye ABD’yi..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Çocuk kitabındaki cinsel ifadeler pes dedirtti! Yazarı ADD üyesi çıktı
    Çocuk kitabındaki cinsel ifadeler pes dedirtti! Yazarı ADD üyesi çıktı
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu