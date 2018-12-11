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ABD ile Mısır "sınır ötesi suçlarla mücadeleyi" görüştü

11 Aralık 2018 Salı 00:05
ABD ile Mısır "sınır ötesi suçlarla mücadeleyi" görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır ile ABD, "güvenlik iş birliğinin geleceği, bilgi paylaşımı ve sınır ötesi suçlarla mücadeleyi destekleme yollarını" görüştü.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen başkent Kahire'de Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ışığında ortak önemi haiz konuların yanı sıra iki ülkenin ortak çıkarları kapsamında sınır ötesi suçlarla mücadeleyi destekleme, güvenlik iş birliğinin geleceği ve bilgi paylaşımı konuları ele alındı.

Mısır Savunma Bakanı Zeki, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik alanlarında daha fazla iş birliği, koordinasyon ve istişare çalışmaları yürütülmesi konusundaki temennisini dile getirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Nielsen ise ülkesi ile Mısır arasındaki ilişkilerin derinliğine, koordinasyon düzeyine ve çeşitli alanlardaki anlaşmalara dikkati çekti.

ABD, Mısır ve İsrail arasında 1979 yılında imzalanan Camp David Antlaşması'ndan bu yana Kahire'ye yılda 1,5 milyar dolar yardım yapıyor. Söz konusu yardımın 1,3 milyar dolarını askeri yardımlar oluşturuyor.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 00:05
  1. ABD
  2. Mısır

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