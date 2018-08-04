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ABD ile yaşanan kriz "kardeş şehir" protokolünü iptal ettirdi

Adana'da, Ceyhan Belediye Meclisi, ABD ile yaşanan kriz sonrası 2014 yılında imzalanan Ceyhan-Frisco "kardeş şehir" protokolünün iptaline karar verdi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 22:09
ABD ile yaşanan kriz "kardeş şehir" protokolünü iptal ettirdi

Adana'da, Ceyhan Belediye Meclisi, ABD'nin Teksas eyaletindeki Frisco kentiyle 2014 yılında imzalanan 'kardeş şehir' protokolünün iptali edildiğini duyurdu.

Ceyhan Belediye Meclisi, 2014 yılında, ABD'nin Teksas eyaletindeki Frisco kenti ile işbirliğinin ve dostluğun geliştirilmesi amacıyla 'kardeş şehir' protokolü imzalanmasına karar verdi. Temasların ardından protokol imzalandı.

ABD'nin son dönemde uyguladığı Türkiye politikasına tepki gösteren Ceyhan Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Eyüp İkidağ, Frisco ile 'kardeş şehir' protokolünün iptali için meclise önerge sundu. AK Parti'den 15, MHP'den 8, CHP'den 7 ve DP'den 1 üyenin bulunduğu Ceyhan Belediye Meclisi'nde önerge oybirliğiyle kabul edildi. Böylece, Ceyhan ile Frisco arasindaki 'kardeş şehir' ilişkisi sona erdirildi.

Meclisin aldığı kararı değerlendiren Ceyhan Belediyesi Başkan Vekili Ali Alper Boydak, terör örgütleriyle işbirliği içinde olan ülkelerle kardeşliklerinin söz konusu olamayacağını söyledi. Boydak, "ABD'nin, FETÖ'nün elebaşını koruması, YPG'ye olan desteği, ülkemiz ekonomisine verdiği zararlar ve Kudüs olaylarında gösterdikleri tutumdan dolayı Ceyhan Belediye Meclisi bu önergeye sıcak baktı. Meclis üyemiz Eyüp İkidağ'ın ABD'ye tepki amacıyla 'kardeş şehir' kararının iptalini düşünmesi büyük bir inceliktir. Terör örgütleri ile işbirliği içerisinde olanlarla kardeşliğimiz söz konusu olamaz" dedi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 22:09
  1. Adana
  2. ABD

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