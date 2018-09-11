UCM'den ABD'nin tehdidine cevap gecikmedi!

Bolton, Washington merkezli "Federalist Toplum" isimli sivil toplum kuruluşuna UCM hakkında açıklamalar yaptı. John Bolton açıklamasında, "11 Eylül'ün arifesi bugün ve ABD Başkanı adına şu mesajı vermek isterim ki ne pahasına olursa olsun kendi halkımızı ve müttefiklerimizi bu adil olmayan ve yasa dışı olan mahkemenin kararlarına karşı koruyacağız." ifadesini kullandı.

"UCM BİZİM İÇİN ÖLÜDÜR"

Bolton, "ABD, UCM ile iş birliği yapmayacaktır. UCM'ye destek olmayacağız. İçerisinde yer almayacağız. UCM'yi kendi içerisinde ölmesi için bırakacağız. Nasıl olsa almış olduğu karar ve girişimlerle UCM bizim için zaten ölüdür." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'YE CEVAP GELDİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi de, ABD'nin tehdidine karşı "İşimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

FİLİSTİN MESELESİ ABD'Yİ KIZDIRMIŞTI

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM Başsavcısı Fatou Bensuda, mayısta yaptığı açıklamada, Filistin hükümetinin İsrail'in katliamlarıyla ilgili UCM'ye teslim ettiği dosya konusunda mahkeme başkanını bilgilendirdiğini açıklamıştı.

Bensuda, 2015'te Filistin'deki duruma yönelik soruşturma açılabilmesi için ön inceleme başlatıldığını belirterek, "Ofisim yapılan ön incelemede önemli yol katetti ve aynı şekilde devam edecektir" ifadesini kullanmıştı.

BOLTON: 3 ÜLKE İLE ANLAŞTIK

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışması John Bolton, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanması halinde, buna daha sert yanıt verilmesi konusunda Fransa ve İngiltere ile anlaşıldığını söyledi

(Haber 7)