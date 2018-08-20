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ABD ile Irak arasında kritik görüşme!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, yeni kurulacak hükümete ilişkin bir görüşme yaptı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:18
ABD ile Irak arasında kritik görüşme!

Mesud Barzani, yeni kurulacak hükümete ilişkin, Iraklı taraflardan ülkenin yönetiminde gerçek ortaklığın yanı sıra anlaşmaların uygulanması için garanti istediklerini söyledi.

Barzani’nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mesud Barzani bugün Erbil’in Pirmam ilçesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk başkanlığında ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ve Erbil Başkonsolosu Steve Fagin’ten oluşan heyeti kabul etti.

Görüşmede, başta Irak’ta kurulacak yeni hükümet olmak üzere bölgedeki son gelişmeler, DAEŞ ile savaşta Suriye ve Irak’ın batısındaki mevcut durum değerlendirildi.

Açıklamada, Barzani ile McGurk’un, Irak’ta yeni hükümetin kurulması ve siyasi sürece ilişkin ayrıntılı bir şekilde görüş alış verişi yaptığı vurgulandı.

Kürtlerin, Irak’ta yeni kurulacak hükümette yer almasına dair şartlara ilişkin Başkan Barzani, “Kürtler açısından öncelik, Iraklı tarafların ülke yönetiminde gerçek ortaklık prensibine bağlı kalması ve anlaşmaların uygulanarak, şeffaf bir mekanizmayla garanti altına alınmasıdır” dedi.

 GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

12 Mayıs’ta Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde yapılan genel seçimlerden sonra hükümetin kurulması için görüşmeler devam ediyor.

Haydar Abadi başkanlığındaki Nasır, Mukteda Sadr öncülüğündeki Sairun, Ammar Hekim başkanlığındaki Hekme ve İyad Allavi başkanlığındaki Vataniyye koalisyonları Bağdat’ta dün akşam yaptıkları toplantıda parlamentodaki en büyük grubu oluşturma kararı aldıklarını açıkladılar.

Bağdat’ta dün akşam yapılan toplantı, başkent Erbil’de Sünni Araplar’dan oluşan Irak Vatan Cephesi Koalisyonu ile Kürt partileri arasında yapılan toplantıyla eş zamanı yapılmıştı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:18
  1. ABD
  2. Irak
  3. Barzani
  4. DAEŞ örgütü

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