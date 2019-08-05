ABD ile "Güvenli Bölge" görüşmeleri başladı
Milli Savunma Bakanlığı: - "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara'da başlamıştır"05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:20
ANKARA (AA) - Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler başladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara'da başlamıştır" ifadesine yer verildi.
YORUM YAZ