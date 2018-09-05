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Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesinin detayları belli oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Görüşmede iki bakanın Suriye, Brunson ve ikili ilişkileri ele aldığını bildirdi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:59
Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesinin detayları belli oldu

Bakanlık, Pompeo ve Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bakan Michael R. Pompeo bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Esed rejiminin İblib'e yapacağı herhangi bir saldırının kabul edilemeyeceği ve Suriye'deki gerginliği düşüncesizce tırmandıracağı konusunda fikir birliğine vardılar. Ayrıca Bakan (Pompeo), Türkiye'nin Papaz Andrew Brunson'u serbest bırakmasının önemine vurgu yaptı. Bakan ve Dışişleri Bakanı ortak kaygılar ve sorunların çözümü konusunda görüşmelerin devam etmesi konusunda anlaştı." 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 08:59
  1. Türkiye
  2. çavuşoğlu
  3. idlib
  4. esed
  5. pompeo
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