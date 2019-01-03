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ABD ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateynler ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Porter muhribinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi

03 Ocak 2019 Perşembe 22:47
ABD ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi

ANKARA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateynler ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Porter muhribinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gaziantep, TCG Gemlik fırkateynleri, bir deniz helikopterimiz ve iki F-16 uçağımız ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Porter muhribinin katılımıyla Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra edilmiştir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 22:47
  1. ABD Deniz Kuvvetleri
  2. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  3. Milli Savunma Bakanlığı

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