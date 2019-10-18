0553 313 94 23

ABD-Türkiye anlaşması soruldu, Kılıçdaroğlu hazırlıksız yakalandı!

Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya canlı yayında hazırlıksız yakalanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmede çekilen fotoğrafları eleştirmekle yetindi.

18 Ekim 2019 Cuma 13:44

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Kılıçdaroğlu, hazırlıksız yakalandı

Görüşmenin ardından, Türkiye ile Amerika arasında yapılan anlaşmanın detayları açıklandı. Bu esnada TV5 ekranlarında gündemin diğer konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, program moderatörünün ABD ile yapılan anlaşma ile ilgili sorusuna hazırlıksız yakalandı.

Oturma düzeni üzerinden eleştirmekle yetindi

Bir süre ne diyeceğini bilemeyen Kılıçdaroğlu, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede çekilen fotoğrafları üzerine eleştirilerini yöneltti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 14:42
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Mike Pence
  3. ABD
  4. Mike Pompeo
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • gerçek.gerçek.6 dk önce
    osman amcaya terösrist diyen .........
  • ömnömn11 dk önce
    boşbeleş bir siyasetçi bu saaten sonra sana siyasetmi yakışır gelmiş 75 yaşına hale koltuğunu kendinden gençlere vermemekte ısrar ediyor birtek abdyi avrupa ülkelerini israili myanmarı eleştirmiyor ondan sonra ben yeri geldimiz muhafazakar oyları almak için ben müslümanların hakkını savunuyorum diyerek bu milletle alay ediyor israilin soykırımlarını vahşiliğini katliamlarını görmüyor ondan sonra sözde muhalefet
  • hercaihercai14 dk önce
    Trump gelseydi belki tum Suriyeyi bize verirdi! Isin sakasi bu ama Pence en azindan Trump tan daha ciddi. Kilcikdaroglu sacmalamaya devam etsin, zaten isi o! hani dese, ''buyuk bir basari kazandik'' o zaman Kilicdaroglu icin haklisin derdim. Ama yok, yok, yok!Hdp ne diyor acaba, onu da merak ediyorum.
  • ahmet kalanogluahmet kalanoglu16 dk önce
    antlasma guzel 3 yer de alıması lazım yada bosaltılması lazım .ayrıca askerı masraflar tanzım edılmelı
  • OFLU BABAOFLU BABA20 dk önce
    SENINAGRINAGIDENIHEPIMIZGAYETIYIBILIYORVEANLIYORUZERDOGANBEYINYUKSELISI YENIDUNYANINLIDERIOLUSUSENINONUNYANINDASONMUSBIRMUMGIBIKALISINYALANCININMUMU HESABIYPG YESOYLIYECEKLAFINYOKMUKEMAAL
  • ademadem27 dk önce
    ama bu keMALa haksızlık. program moderatörü keMALa 10 puanlık uzmanlık sorusu gibi soru sormuş yahu :)
  • Tata TongaTata Tonga32 dk önce
    afallamıştır tabi. amerikanın orada ne işi var diyenler daha sonra amerika ile masaya oturup anlaşıyor.siz olsanız afallamaz mısınız? amerikanın orada ne işi var? kim oraya amerikayı çağırmış?
  • turanturan51 dk önce
    peeeh peeeeh...
  • yediemirleryediemirler56 dk önce
    Türkiyemizin ağlanacak tek sorunu var,o da K.kılıçdaroğlu gibi bir siyasetçinin türkiyede olması...yazık çok yazık,bırakın ülke idaresini bir telefon veya bakkal dükkanını bile idare etme yeteneği olmayan bu şahsın türkiye gibi dev bir ülkede ana muhalefet! partisi başkanlığı yapması ve hatta hatta türkiyenin idaresine talip olması hakikaten acınacak durum,ağlanacak mesele...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Anlaşma sonrası Fatih Portakal'dan skandal açıklama! Tepki yağıyor
  1. Anlaşma sonrası Fatih Portakal'dan..
  2. Şanlıurfa'da kelaynakların yuvaları..
  3. Esenler Otogarı'nda ücret tarifesi..
  4. TOKİ satışları hangi illerde? TOKİ..
  5. Fatih Erbakan’dan taziye mesajı
  6. Kapıkule'de "sürüngen" operasyonu! 17..
  7. Başkan Erdoğan: Söz yerine..
  8. Gündemi sarsan anket sonuçları belli..
  9. CHP'li Tanal'dan 'Trump' hamlesi!
  10. Samsun'da otomobilin çarptığı yaya..
  11. Erdoğan'dan mektup açıklaması!
  12. Elazığ'da kaçak tütün operasyonu! 4..
  13. Merkez Bankası'ndan kritik dolar..
  14. Türkiye'nin zaferi sonrası Merkel'den..
  15. Tekirdağ'da ele geçirildi! Tam bir ton..
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kısa sürede..
  17. Kritik teklif TBMM Başkanlığına sunuldu
  18. Er Rafi ne demek? Er Rafi anlamı nedir?
  19. Nuri Pakdil ne zaman ve nerede..
  20. Kadının içinde yaşadığı karavandan..
  21. Trump'tan Macron'a olay gönderme
  22. Diyarbakır'da tefecilik operasyonu: 10..
  23. Asgari ücret ne kadar olacak 2020..
  24. Afganistan’da camiye saldırı! Çok..
  25. Yazar Nuri Pakdil kimdir? Son dakika..
  26. Yazar Nuri Pakdil hakk'a yürüdü!
  27. ABD medyasından ‘anlaşma’ itirafı!..
  28. Hain Adil Öksüz'ün davasında sıcak..
  29. Gerçekten Erdoğan mı birleştirmiş..
  30. Ali Faik Demir kimdir, nerelidir? Ali..
Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok sinirlendi!
Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok sinirlendi!
Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!

Günün Karikatürü

17 Ekim 2019
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap