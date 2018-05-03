ABD ile 395,8 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzaladılar

ABD Savunma Bakanlığı, 1 Mayıs'ta, Romanya'ya Yabancı Askeri Satış sözleşmesi kapsamında Patriot füze atış ünitesi tedariki için Raytheon ile 395,8 milyon Dolarlık bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Sözleşme kapsamındaki çalışmaların 30 Nisan 2020'ye kadar tamamlanması bekleniyor.

Romanya, Raytheon'un Patriot Entegre Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedariki için 2017 kasım ayında bir anlaşma imzaladı. Teklif ve Kabul Mektubu, Romanya'nın 3,9 milyar Dolarlık talebinin ABD Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmasından yaklaşık dört ay sonra imzalandı.

(C4Defence)