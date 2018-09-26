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ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'dan ABD'ye, vatandaşlarına veya müttefiklerine herhangi bir zarar gelmesi halinde gerçekten kıyametin kopacağını söyledi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:16
ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden ateş püskürdüğü İran'a Washington'dan yeni salvolar var.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ı çok sert bir dille uyardı. Bolton, Tahran yönetiminden ABD'ye, vatandaşlarına veya müttefiklerine bir zarar gelmesi halinde kıyametin kopacağını söyledi.

İran'daki rejimi 'kanlı' olarak tanımlayan "Bugün açıkça mesaj veriyorum: Sizi izliyoruz" dedi.

ABD lideri Trump, dün akşam BM 73. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran'ı 'dünyada terörizmin önde gelen sponsoru' olarak niteledi.

Trump, "Tüm uluslardan, saldırganlığı devam ettiği sürece İran rejimiyle bağlantılarını kesmelerini istiyoruz. Dünyanın terörizmin önde gelen sponsorunun dünya üzerinde herhangi bir kente nükleer saldırı düzenleyebilme imkanına sahip olmasına izin veremeyiz" dedi.

ABD, 2015 yılında P5+1 ülkeleri ile İran arasında imzalanan tarihi nükleer anlaşmadan bu yıl içinde ayrıldı ve İran'a yeni yaptırımlar getirdi. Kasım ayında yaptırımların ikinci bölümü hayata geçecek.

Tahran yönetimi ise, Ahvaz kentinde hafta sonu gerçekleşen saldırıdan sonra ABD'yi hedef alıyor. Devrim Muhafızları, 'ölümcül ve unutulmaz' bir intikam alınacağını duyurdu.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 09:16
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